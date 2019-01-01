Хэмилтон выиграл первый день предсезонных тестов в Барселоне, Перес замкнул топ-3

Гонщики активно готовятся к новому сезону.

Сегодня, 19 февраля, в Барселоне (Испания) состоялись первые предсезонные тесты Формулы-1.

Лучший результат показал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул Серхио Перес из Рейсинг Пойнта.

Отметим, что представитель Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов - 168.

Напомним, что сезоне-2020 стартует 15 марта в Австралии.