Red Bull и Renault презентовали болиды на новый сезон Формулы-1
Особенно удивила команда Red Bull, которая сделала неординарную носовую часть болида.
В среду, 12 февраля, две команды Формулы-1 представили свои болиды на будущий сезон.
Французская команда Renault на своей страничке в Twitter опубликовала снимки нового автомобиль, который получил индекс R.S.20.
Новый болид является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1.
Болид представлен в непривычной черной окраске.
Второй командой, презентовавшей новый болид, стал Red Bull.
Машина компании вызвала большой интерес своей неординарной конструкцией носа с отверстиями.
На этих болидах в новом сезоне будут ездить Макс Ферстаппен и Александер Албон.
Ранее сообщалось, что Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса.
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