Red Bull и Renault презентовали болиды на новый сезон Формулы-1

Особенно удивила команда Red Bull, которая сделала неординарную носовую часть болида.

В среду, 12 февраля, две команды Формулы-1 представили свои болиды на будущий сезон.

Французская команда Renault на своей страничке в Twitter опубликовала снимки нового автомобиль, который получил индекс R.S.20.

Новый болид является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1.

Болид представлен в непривычной черной окраске.

Второй командой, презентовавшей новый болид, стал Red Bull.

Машина компании вызвала большой интерес своей неординарной конструкцией носа с отверстиями.

На этих болидах в новом сезоне будут ездить Макс Ферстаппен и Александер Албон.

Ранее сообщалось, что Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса.