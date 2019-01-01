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Марко: Мы не можем подписать Алонсо

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Австрийская команда планирует сосредоточится на молодых пилотах.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Советник Ред Булл Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном приходе в команду двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

“На сегодняшний день приход Алонсо в Ред Булл просто невозможен. Во-первых, нужно помнить об отношениях Фернандо и Хонды. Думаю, они полностью испорчены. Во-вторых, вся наша команда базируется на младшей программе, и наши молодые таланты должны двигаться вперед.

Если подпишем контракт с ним, мы получим едва ли не самого возрастного гонщика в пелотоне. И это пойдет вразрез с нашей философией.

Мы используем двигатели Хонды, так что подобный вариант в любом случае невозможен“, - цитирует Марко Planet F1. 

Ранее Фернандо Алонсо не исключил своего возвращения в Формулу-1.

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Теги: Формула-1, Хельмут Марко, Ред Булл, Фернандо Алонсо
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