Браун: Нынешние болиды ужасны с точки зрения аэродинамики

Спортивный директор Формулы-1 считает, что на таких машинах тяжело бороться на трассе.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что ему не нравятся машины, которые в используются в чемпионате.

“Эти машины ужасны с точки зрения аэродинамики. Я говорю о тех моментах, когда гонщики сражаются друг с другом. Стоит только посмотреть на машину, как от нее сразу что-то отваливается.

Такие автомобили не для гонок. Не говорю, что пилотам нужны танки, но хочется, чтобы машины были достаточно хорошими для борьбы. Сейчас у нас этого нет“, - цитирует Брауна The Guardian.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что 60% пилотов Формулы-1 стали бы чемпионами в Мерседесе.