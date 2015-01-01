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Феттель вел переговоры о возвращении в Ред Булл - Auto Bild

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Команда не может себе позволить такого дорогого гонщика, как немец.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Гоночного консультант Ред Булл Хельмут Марко, заявил, что пилот Феррари Себастьян Феттель делал попытки договориться о контракте с австрийской командой.

“Себастьян хотел узнать, можно ли вернуться к нам в 2021 году. Дело ведь в том, что он четырехкратный чемпион мира и имеет определенные финансовые запросы.

Мы подписали долгосрочный контракт с Ферстаппеном, и это соглашение обошлось нам в серьезную сумму. Мы не можем позволить себе второго дорогостоящего пилота. Мы могли бы взять его на небольшую зарплату, но не имеет права просить его пойти на это“, - приводит слова Марко Auto Bild.

Напомним, Феттель выступал за Ред Булл с до 2015 года.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель заявил, что не собирается завершать карьеру в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Ред Булл
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