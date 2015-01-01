Феттель вел переговоры о возвращении в Ред Булл - Auto Bild

Команда не может себе позволить такого дорогого гонщика, как немец.

Гоночного консультант Ред Булл Хельмут Марко, заявил, что пилот Феррари Себастьян Феттель делал попытки договориться о контракте с австрийской командой.

“Себастьян хотел узнать, можно ли вернуться к нам в 2021 году. Дело ведь в том, что он четырехкратный чемпион мира и имеет определенные финансовые запросы.

Мы подписали долгосрочный контракт с Ферстаппеном, и это соглашение обошлось нам в серьезную сумму. Мы не можем позволить себе второго дорогостоящего пилота. Мы могли бы взять его на небольшую зарплату, но не имеет права просить его пойти на это“, - приводит слова Марко Auto Bild.

Напомним, Феттель выступал за Ред Булл с до 2015 года.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель заявил, что не собирается завершать карьеру в Формуле-1.