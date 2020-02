Гран-при Китая не состоится из-за эпидемии коронавируса

Гран-при Китая Формулы-1 отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила Федерация спорта Шанхая.

Данное решение касается всех спортивных мероприятий в регионе.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished!So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG