В Феррари объяснили, почему считают Феттеля лидером команды

Спортивный директор "красных" назвал немца ключевой персоной проекта.

Спортивный директор Феррари Лоран Мекис рассказал, почему команда отдает предпочтение Себастьяну Феттелю, а не Шарлю Леклеру.

“Лидерство у него в крови. Он - ключевая персона нашего проекта. Он всегда умеет найти правильные слова. Он спокоен и мотивирован.

Как правило, чем дольше гонщик выступает за команду, тем больше от него можно получить. Могу сказать это и о Себастьяне“, - цитирует Мекиса Autosprint.

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.