Бриаторе: Хэмилтон побеждает не потому, что он лучший гонщик, а из-за машины

Итальянец отметил, что шестикратный чемпион мира мало ошибается.

Бывший руководитель Бенеттона и Рено Флавио Бриаторе рассказал, в чем секрет успеха пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона.

“Льюис побеждает не потому, что он лучший гонщик, а потому, что у него прекрасная машина. Его можно победить.

Он силен и мало ошибается. Но все станет иначе, как только кто-то сможет оказать на него давление“, - цитирует Бриаторе Autosprint.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон хочет продлить контракт с Мерседес.