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Ферстаппен: Хэмилтон - не Бог

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Ред Булл хочет навязать борьбу шестикратному чемпиону.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился мнением по поводу борьбы за чемпионство в Формуле-1.

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“В Формуле-1 многое зависит от машины. Если с самого начала оказывается давление на гонщика, то выступать сложнее. Если давления нет, то всегда можно показывать 97-98% своих возможностей, не допускать ошибок или проводить один плохой уик-энд за все этапы.

Мне бы хотелось с самого старта сражаться на равных. Льюис очень хорош и, безусловно, является одним из лучших пилотов, но он не Бог. Возможно, Господь ему помогает, но это не он сам.

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Я считаю, что для Ред Булл прошлый сезон получился хорошим, особенно с учетом того, что это был переходный год. Все в команде горят работой и очень мотивированы. Мне кажется, что мы будем очень быстры. 

Мы должны прогрессировать активнее, чем Мерседес и Феррари, но все зависит от нас. Необходимо показывать скорость с самой первой гонки“, - цитирует Ферстаппена Motorsport.

Ранее Фернандо Алонсо назвал слабые стороны Хэмилтона.

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Теги: Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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