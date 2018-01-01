Алонсо: Не думаю, что в случае возвращения в Формулу-1 возраст будет для меня проблемой

Испанец в очередной раз подогрел слухи о возобновлении карьеры в "Королевских гонках".

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не исключает своего возвращения в Формулу-1.

“Не думаю, что возраст будет проблемой. Машины, которые не требуют дозаправок, не настолько сложны. В гонке темп на несколько ниже, чем в квалификации. К тому же повлияет и появление новых 18-дюймовых дисков. Это заставит всех пересмотреть манеру пилотирования.

У меня есть незаконченное дело в Формуле-1. Люди считают, что я заслужил большего, чем достиг там. Особенно это касается последних лет в чемпионате“, - цитирует испанца GPFans.

Напомним, Фернандо Алонсо ушел из Формулы-1 после завершения сезона-2018.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на Дакаре.