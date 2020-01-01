Риккардо: Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую
Пилот команды Рено Даниэль Риккардо прокомментировал свое выступление в прошлом сезоне.
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“Потолок выступлений был постоянным - топ-5. Но иногда мы были слишком далеко. Да, мы не собирались быть в пятерке сильнейших в каждой гонке, но, думали, что с выступлениями на уровне 14-й позиции покончено, но реальность оказалась такова, что у нас еще много работы впереди.
Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую. Да, к тебе завышенные ожидания, но машина способна делать то, чего вы от нее ожидаете.
Это проще, чем переходить из Ред Булл в Рено. Думаю, я смог приспособиться к этому. Первые несколько гонок я был недоволен собой, но, думаю, я смог достичь прогресса“, - цитирует Риккардо RaceFans.
Ранее сообщалось, что Риккардо не планирует подписывать новый контракт с Рено.
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