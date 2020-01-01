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Риккардо: Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую

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Австралиец признался, что его команде предстоит проделать еще много работы.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо прокомментировал свое выступление в прошлом сезоне.

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“Потолок выступлений был постоянным - топ-5. Но иногда мы были слишком далеко. Да, мы не собирались быть в пятерке сильнейших в каждой гонке, но, думали, что с выступлениями на уровне 14-й позиции покончено, но реальность оказалась такова, что у нас еще много работы впереди.

Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую. Да, к тебе завышенные ожидания, но машина способна делать то, чего вы от нее ожидаете.

Это проще, чем переходить из Ред Булл в Рено. Думаю, я смог приспособиться к этому. Первые несколько гонок я был недоволен собой, но, думаю, я смог достичь прогресса“, - цитирует Риккардо RaceFans.

Ранее сообщалось, что Риккардо не планирует подписывать новый контракт с Рено.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Рено
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