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Тодт: Я хочу, чтобы Леклер стал чемпионом мира

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Бывший спортивный директор Феррари поддержал монегаска.
Жан Тодт
Жан Тодт
Getty Images

Президент ФИА Жан Тодт признался, что болеет за гонщика Феррари Шарля Леклера.

“Шарлю нужно сделать так, чтобы у него была машина и команда, с которыми можно выигрывать гонки. 

Я хочу, чтобы он стал чемпионом мира, потому что он этого заслуживает.

Но все зависит от болида. Уверен, победа в чемпионате на 80% зависит от машины и на 20% - от таланта гонщика. У Шарля есть эти 20%“, - цитирует Тодта GrandPX.news. 

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.

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Теги: Формула-1, Жан Тодт, Шарль Леклер
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