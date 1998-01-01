Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1

Власти страны просять помощи у спонсоров.

Министр спорта и туризма Аргентины Матиас Ламменс заявил, что руководство хочет вернуть в страну этап Формулы-1.

“Мы являемся центром спортивного притяжения, особенно для действующих спортсменов. Мы хотим, чтобы через несколько лет в нашу страну вернулся этап Формулы-1. Для Аргентины это было бы очень интересно как со спортивной, так и с туристической точки зрения.

Нам необходимы крупные инвестиции. Но я надеюсь, что нам помогут частные спонсоры“, - цитирует чиновника AS.

Отметим, что последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году. Тогда победу одержал Михаэль Шумахер.