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Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1

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Власти страны просять помощи у спонсоров.
Гран-при Формулы-1
Гран-при Формулы-1
Getty Images

Министр спорта и туризма Аргентины Матиас Ламменс заявил, что руководство хочет вернуть в страну этап Формулы-1.

“Мы являемся центром спортивного притяжения, особенно для действующих спортсменов. Мы хотим, чтобы через несколько лет в нашу страну вернулся этап Формулы-1. Для Аргентины это было бы очень интересно как со спортивной, так и с туристической точки зрения.

Нам необходимы крупные инвестиции. Но я надеюсь, что нам помогут частные спонсоры“, - цитирует чиновника AS.

Отметим, что последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году. Тогда победу одержал Михаэль Шумахер.

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Теги: Формула-1, Гран-при Аргентины
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