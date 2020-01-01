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Хэмилтон: Из-за молодых пилотов мне приходится работать вдвое усерднее

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Британец рассказал о конкуренции в Формуле-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик команды Льюис Хэмилтон признался, что появление молодых пилотов заставило его работать вдвое больше.

“Сезон-2019 сложился для меня стабильно, хотя были как взлеты, так и падения. Мы всегда хотели иметь возможность выжимать чуть больше в квалификации, в частности лучше понимать шины, получать больше доступных технологий.

В чемпионате появляются молодые пилоты, которые все жестче и жестче ведут борьбу на трассе. Из-за этого пришлось работать вдвое усерднее“, - цитирует Хэмилтона GQ. 

Ранее Льюис Хэмилтон потроллил Кими Райкконена из-за возраста.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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