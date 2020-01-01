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Итальянский врач: Шумахер сейчас отличается от того человека, которого мы помним

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Никола Акчари отметил, что у немца разрушилась мышечная и скелетная структура.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Getty Images

Известный итальянский врач Никола Акчари, который работает в одной из клиник Болоньи, рассказал о состоянии здоровья легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера.

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“Вы должны представить себе человека, который очень отличается от того, которого мы помним. Сейчас у Михаэля очень измененная и разрушенная органическая, мышечная и скелетная структура.

Почему так? Все из-за черепно-мозговой травмы“, - отметил Акчари в интервью Contro Copertina.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

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Теги: Формула-1, Михаэль Шумахер
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