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Окон: Я знал, что Леклер победит Феттеля

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Француц признался, что никто не разделял его точку зрения.
Эстебан Окон
Эстебан Окон
Getty Images

Пилот команды Рено Эстебан Окон признался, что он с начала сезона знал, что Шарлю Леклеру по силам превзойти Себастьяна Феттеля по итогам сезона.

“Я сразу сказал всем, включая Мерседес, что Шарль будет выступать на высочайшем уровне и победит Себастьяна Феттеля после пары гонок, но мне никто не верил. Я долго выступал с ним в одной серии, и Шарль был одним из самых крутых соперников. Он и Ферстаппен были двумя лучшими.

Надеюсь, что в будущем мы будем бороться друг с другом за титул. Верю ли я, что нахожусь на одном уровне с ними? Как гонщику, мне нужно верить в то, что я лучше, чем они. Но лучше не говорить, а показывать это на деле“, - цитирует Окона ESPN.

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.

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Теги: Формула-1, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель
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