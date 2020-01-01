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Леклер: Инженеры команды понимают, какого именно поведения я жду от болида

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Монегаск рассказал о процессе проектирования новой машины.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер заявил, что команда знает его пожелания при проектировании болида на следующий сезон.

“Разные пилоты хотят от машины разного поведения. Одному нравится пилотировать с избыточной поворачиваемостью, а другому - наоборот.

Команда уже знает мой стиль пилотирования и инженеры хорошо понимают, какого именно поведения я жду от болида. Машина проектируется именно исходя из этого.

Задача гонщика подобрать нужный баланс. У нас не так много возможностей, чтобы повлиять на начальные характеристики шасси, так что настройки крайне важны, чтобы чувствовать себя намного увереннее в болиде“, - цитирует Леклера Crash.

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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