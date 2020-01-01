Леклер: Инженеры команды понимают, какого именно поведения я жду от болида
Монегаск рассказал о процессе проектирования новой машины.
Пилот Феррари Шарль Леклер заявил, что команда знает его пожелания при проектировании болида на следующий сезон.
“Разные пилоты хотят от машины разного поведения. Одному нравится пилотировать с избыточной поворачиваемостью, а другому - наоборот.
Команда уже знает мой стиль пилотирования и инженеры хорошо понимают, какого именно поведения я жду от болида. Машина проектируется именно исходя из этого.
Задача гонщика подобрать нужный баланс. У нас не так много возможностей, чтобы повлиять на начальные характеристики шасси, так что настройки крайне важны, чтобы чувствовать себя намного увереннее в болиде“, - цитирует Леклера Crash.
Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.
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