Леклер: Инженеры команды понимают, какого именно поведения я жду от болида

Монегаск рассказал о процессе проектирования новой машины.

Пилот Феррари Шарль Леклер заявил, что команда знает его пожелания при проектировании болида на следующий сезон.

“Разные пилоты хотят от машины разного поведения. Одному нравится пилотировать с избыточной поворачиваемостью, а другому - наоборот.

Команда уже знает мой стиль пилотирования и инженеры хорошо понимают, какого именно поведения я жду от болида. Машина проектируется именно исходя из этого.

Задача гонщика подобрать нужный баланс. У нас не так много возможностей, чтобы повлиять на начальные характеристики шасси, так что настройки крайне важны, чтобы чувствовать себя намного увереннее в болиде“, - цитирует Леклера Crash.

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.