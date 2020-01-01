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Хэмилтон потроллил Райкконена из-за возраста

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Финн является самым возрастным пилотом в Формуле-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что он является одним из наиболее возрастных пилотов, которые будут выступать в сезоне-2020. Старше британца только пилот Альфа Ромео Кими Райкконен. 

“Пока я еще не самый старый. Мне уже надо начинать платить Кими, чтобы он оставался, и чтобы я не был самым старым в пелотоне. К счастью, я думаю, он собирается продолжать карьеру.

Я не чувствую себя старым. Я чувствую, что молод как никогда. Я в полном порядке с точки зрения физподготовки. Все работает лучше, чем раньше, с тем-то опытом, что есть у меня.

Не думаю, что мне стало тяжелее поддерживать форму, хотя я и уверен, что в какой-то момент она точно пойдет на спад“, - цитирует Хэмилтона GQ. 

Ранее Кими Райкконен рассказал, планирует ли он остаться в Формуле-1 после сезона-2020.

 

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен
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