Экс-глава Феррари: Не думаю, что команда подпишет гонщика вроде Хэмилтона

Стефано Доменикали считает, что Скудерия сосредоточится на Шарле Леклере.

Бывший руководитель команды Феррари Стефано Доменикали прокомментировал слухи о том, что пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон может перебраться в Скудерию.

“Вполне нормально, что такие вещи обсуждают. Но мне кажется, что Феррари сосредоточит все внимание на Шарле Леклере. Не думаю, что они подпишут топ-гонщика вроде Хэмилтона.

В команде ясно дают понять, что сосредоточены на молодом талантливом пилоте“, - приводит слова Доменикали Planet F1.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон намерен продлить контракт с Мерседес.