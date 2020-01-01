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Экс-глава Феррари: Не думаю, что команда подпишет гонщика вроде Хэмилтона

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Стефано Доменикали считает, что Скудерия сосредоточится на Шарле Леклере.
Стефано Доменикали
Стефано Доменикали
Getty Images

Бывший руководитель команды Феррари Стефано Доменикали прокомментировал слухи о том, что пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон может перебраться в Скудерию.

“Вполне нормально, что такие вещи обсуждают. Но мне кажется, что Феррари сосредоточит все внимание на Шарле Леклере. Не думаю, что они подпишут топ-гонщика вроде Хэмилтона.

В команде ясно дают понять, что сосредоточены на молодом талантливом пилоте“, - приводит слова Доменикали Planet F1. 

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон намерен продлить контракт с Мерседес.

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