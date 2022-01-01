Хэмилтон намерен продлить контракт с Мерседес

Британец готов остаться в команде.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон намерен продлить контракт с командой, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, британец подпишет контракт до окончания 2022 года. Отмечается, что переговоры продвинулись на завершающую стадию.

По новому соглашению Хэмилтон будет получать 45 миллионов евро + бонусы.

Ранее сообщалось, что Ферстапенн продлил контракт с Ред Булл.