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Хэмилтон намерен продлить контракт с Мерседес

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Британец готов остаться в команде.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон намерен продлить контракт с командой, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, британец подпишет контракт до окончания 2022 года. Отмечается, что переговоры продвинулись на завершающую стадию.

По новому соглашению Хэмилтон будет получать 45 миллионов евро + бонусы.

Ранее сообщалось, что Ферстапенн продлил контракт с Ред Булл.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1
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