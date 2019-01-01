Алонсо назвал причину того, почему Шумахер и Хэмилтон доминировали в Формуле-1

Пилотам имели преимущество еще до старта гонок.

Двукратный чемпиона Формулы-1 Фернадо Алонсо поделился мнением о том, почему Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон доминировали в гонках.

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“Каждый из них обладает особым характером. Но главное причина в том, что они доминировали благодаря машинам.

Авто позволяли им заниматься за пределами Формулы-1 тем, чем они хотят.

Шумахер был более дисциплинированным гонщиком. Он больше внимания уделял подготовке. Он с большим внимание относился к внутренним делам команды.

У Льюиса другой характер, другой стиль жизни. Он бы не смог себя так вести, ведь было бы неправильно, если бы у него была обычная машина“, - приводит слова Алонсо La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Алонсо может вернуться в Формулу-1.