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Фернандо Алонсо - о возвращение в Формулу-1: Летом я буду принимать решение

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Испанец не исключает того, что вернется в Формулу-1.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Испанский пилот Фернандо Алонсо поделился мнением по поводу возвращения в Формулу-1.

“Сейчас я должен завершить Дакар, а затем выступлю в Индианаполисе. Летом я буду принимать решение.

У меня есть идея вернуться в Формулу-1. Мне нравилось выступать в этих гонках, я больше всего о них знаю.

Я не могу сказать точно, что вернусь в итоге или нет, но о ближайших двух-трех годах моей карьеры я подумаю летом. Так что решение будет принято в ближайшие несколько месяцев.

Формула-1 - это вершина автоспорта, но она обладает недостатками. В том числе то, что приходится выступать на протяжение всего личного времени“, - цитирует Алонсо GP Today.

Ранее сообщалось, что Алонсо попал в аварию на Дакаре.

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Теги: Фернандо Алонсо, Формула-1, Дакар, авто
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