Фернандо Алонсо - о возвращение в Формулу-1: Летом я буду принимать решение
Испанец не исключает того, что вернется в Формулу-1.
Испанский пилот Фернандо Алонсо поделился мнением по поводу возвращения в Формулу-1.
“Сейчас я должен завершить Дакар, а затем выступлю в Индианаполисе. Летом я буду принимать решение.
У меня есть идея вернуться в Формулу-1. Мне нравилось выступать в этих гонках, я больше всего о них знаю.
Я не могу сказать точно, что вернусь в итоге или нет, но о ближайших двух-трех годах моей карьеры я подумаю летом. Так что решение будет принято в ближайшие несколько месяцев.
Формула-1 - это вершина автоспорта, но она обладает недостатками. В том числе то, что приходится выступать на протяжение всего личного времени“, - цитирует Алонсо GP Today.
Ранее сообщалось, что Алонсо попал в аварию на Дакаре.
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