Бергер: Хэмилтон может стать лучшим в истории

Бывший гонщик сравнил британца с легендарным Айртоном Сенной.

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер лестно высказался в сторону шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

“Хэмилтон не только лучший гонщик в настоящий момент. Он на пути к тому, чтобы стать лучшим в истории. Я долго был против того, чтобы его сравнивали с Сенной, потому как хорошо его знал.

Но сейчас я уже могу сказать, что Хэмилтон - первый гонщик, о котором я могу говорить с тем же придыханием, что и о Сенне“, - цитирует Бергера Auto Motor und Sport.

Ранее Льюис Хэмилтон признался, что не думает о рекордах.