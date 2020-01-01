Хюлькенберг прокомментировал свой уход из Формулы-1

Немец признался, что есть некоторые вещи, на которые он не может повлиять.

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился своими эмоциями от ухода из Формулы-1.

“На данный момент пока это не так тяжело, как я думал. Возможно, после десяти лет выступлений получить перерыв не так уж и плохо, тем более после такого сложного сезона.

Что касается планов на будущее, то могу сказать пока только одну вещь: я не буду участвовать в первой гонке сезона 2020 года.

Пока сказать что-то конкретное невозможно, посмотрим, как все сложится. Есть некоторые вещи, на которые я не могу влиять“, - цитирует Нико GPToday.

Напомним, место Нико Хюлькенберга в Рено занял Эстебан Окон.