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Леклер: Феттель сильнее меня

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Монегаск признал, что недостаточно хорош в борьбе с Себастьяном.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер заявил, что сейчас слабее, чем Себастьян Феттель.

“После несколько гонок, мне казалось, что мои слабые стороны в большей степени проявляются в квалификации, нежели в гонке.

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Я начал много работать в квалификации и начиная с Гран-при Франции мне удалось внести хорошие изменения в этом.

Я также считаю, что в гонке мне еще нужно прибавлять и улучшать свой темп. Феттель обладает огромным опытом,так что сейчас он сильнее меня в гонках.

Зимой я сосредоточился над гоночным темпом. Я надеюсь, что в новом сезоне допущу меньше ошибок, чем в прошлом сезоне. Думаю, что как команде нам тоже нужно сосредоточиться именно на этом“, - цитирует Леклера Motorsport.com.

Ранее руководитель Феррари назвал фаворита следующего сезона

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Теги: Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари, Формула-1
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