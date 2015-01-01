Отец Ферстаппена: Макс в Ред Булл чувствует себя как дома

Йос Ферстаппен считает, что его сын выступает за прекрасную команду.

Отец гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена прокомментировал заключение нового контракта между его сыном и австрийской командой.

“В 2015 году Ред Булл дал Максу возможность прийти в Формулу-1. Представляете, как было бы здорово добиться успеха с этой командой? Мы знаем, чем они занимаются, - не только с прицелом на этот сезон, но и на 2021-й, когда появятся новые машины.

Очень хорошо, что мы во всем этом участвуем. Но самое главное то, что Макс в Ред Булл чувствует себя как дома. Он уверен в команде на ближайшие несколько лет“, - приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.

Ранее глава Ред Булл прокомментировал подписание нового контракта с Ферстаппеном.