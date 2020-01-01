Риккардо: Мое имя всегда будут связывать с Феррари

Австралиец признался, что у него есть итальянские корни.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о том, что он может перейти в Феррари.

“Я думаю, из-за итальянских корней мое имя всегда будут связывать с Феррари. Как бы то ни было, мне приятно, что обо мне говорят в этом контексте.

Но пока мне бы хотелось хорошо поработать в 2020 году“, - цитирует Риккардо F1i.

Ранее сообщалось, что Риккардо мог перейти в Феррари в конце 2018 году.