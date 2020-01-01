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Риккардо: Мое имя всегда будут связывать с Феррари

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Австралиец признался, что у него есть итальянские корни.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о том, что он может перейти в Феррари. 

“Я думаю, из-за итальянских корней мое имя всегда будут связывать с Феррари. Как бы то ни было, мне приятно, что обо мне говорят в этом контексте.

Но пока мне бы хотелось хорошо поработать в 2020 году“, - цитирует Риккардо F1i. 

Ранее сообщалось, что Риккардо мог перейти в Феррари в конце 2018 году.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Феррари
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