Бывший гонщик Формулы-1: Думал, что Ферстаппен сделает выбор в пользу Мерседеса

Мартин Брандл удивлен тем, что нидерландец решил продлить контракт с Ред Булл.

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл прокомментировал новость о том, что гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен подписал новый контракт с командой.

"Новости о Ферстаппене действительно заставили меня думать: а что думают в Мерседесе в краткосрочной перспективе? Я ожидал, что Ферстаппен или Леклер сделают выбор в пользу Мерседеса.

Они могли бы посмотреть на них и подумать, что у команды ещё как минимум два или три сезона будет лучшая машина в пелотоне.

Почему ни один из них туда не перешел?", - цитирует Брандла Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Феррари объявил о подписании нового соглашения с Шарлем Леклером.