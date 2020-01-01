Переключиться на мобильную версию

Глава Ред Булл прокомментировал подписание нового контракта с Ферстаппеном

Комментариев: 0
Кристиан Хорнер отметил ценность пилота для команды.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
Getty Images

Руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал подписание нового соглашения с гонщиком Максом Ферстаппеном.

“Это потрясающие новости для команды, что нам удалось продлить контракт с Максом.

В следующем сезоне нас ожидает новый вызов: в силу вступит новый регламент. И ключ к успеху - преемственность в как можно большем количестве областей.

Ферстаппен уже доказал, насколько он ценен для команды. Он верит в партнерство, которое удалось нам построить с нашими мотористами из Хонды.

Мы очень рады продлить с ним сотрудничество“, - цитирует Хорнера пресс-служба команды. 

Отметим, что контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

Поделись:
Теги: Формула-1, Кристиан Хорнер, Ред Булл, Макс Ферстаппен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь