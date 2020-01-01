Глава Ред Булл прокомментировал подписание нового контракта с Ферстаппеном

Кристиан Хорнер отметил ценность пилота для команды.

Руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал подписание нового соглашения с гонщиком Максом Ферстаппеном.

“Это потрясающие новости для команды, что нам удалось продлить контракт с Максом.

В следующем сезоне нас ожидает новый вызов: в силу вступит новый регламент. И ключ к успеху - преемственность в как можно большем количестве областей.

Ферстаппен уже доказал, насколько он ценен для команды. Он верит в партнерство, которое удалось нам построить с нашими мотористами из Хонды.

Мы очень рады продлить с ним сотрудничество“, - цитирует Хорнера пресс-служба команды.

Отметим, что контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.