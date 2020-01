Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба “быков“.

Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys