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Ферстаппен: В последние годы первые практики стали скучнее

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Нидерландец считает, что тренировки стали обыденной процедурой.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, почему почему ему не нравятся первые тренировки в рамках Гран-при Формулы-1.

“В последние годы первые тренировки стали скучнее. Они стали обыденной процедурой.

Все, что нужно делать - это работать над настройками машины и убедиться, что все системы готовы к работе, поэтому самой важной является вторая тренировка“, - цитирует Ферстаппена GP Blog. 

Ранее Ферстаппен поделился своим мнением о судействе в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен
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