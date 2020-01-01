Ферстаппен: В последние годы первые практики стали скучнее
Нидерландец считает, что тренировки стали обыденной процедурой.
Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, почему почему ему не нравятся первые тренировки в рамках Гран-при Формулы-1.
“В последние годы первые тренировки стали скучнее. Они стали обыденной процедурой.
Все, что нужно делать - это работать над настройками машины и убедиться, что все системы готовы к работе, поэтому самой важной является вторая тренировка“, - цитирует Ферстаппена GP Blog.
Ранее Ферстаппен поделился своим мнением о судействе в Формуле-1.
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