Риккардо: Не вижу себя на девятом месте

Австралиец хочет улучшить свои результаты.

Пилот команды Даниэль Риккардо прокомментировал девятое место в общем зачете по итогам сезона.

“В целом сезон получился не лучшим. Не думаю, что я лишь девятый пилот на стартовой решетке. Я не обращаю внимания на результат, потому что уверен, что я лучше.

Хочу ли я быть девятым по итогам сезона на протяжении следующих пяти лет и оправдывать себя тем, что я лучше? Нет, я не вижу себя на девятом месте.

Что касается соперничества с Хюлькенбергом, то, если бы у него было сто очков, я был бы очень разочарован. Но я знаю, что я заработал 54 пункта, а у него 37, так что я не могу быть недовольным“, - цитирует Риккардо Crash.

Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо мог перейти в Феррари.