Леклер: В ближайшие годы выигрывать будет невероятно сложно

Монегаск отметил, что в чемпионате есть много талантливых пилотов.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер отметил, что в Формуле-1 есть высокая конуренция.

“Будущее чемпионата мира выглядит более чем безоблачным. Есть не только я и Макс Ферстаппен. В чемпионате существует целое поколение больших талантов.

Такие гонщики, как Пьер Гасли, Джордж Расселл и Александер Албон - отличные примеры.

В ближайшие годы выигрывать будет невероятно сложно, но я сделаю все возможное, чтобы их опередить“, - цитирует Леклера GPBlog.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер продлил контракт с командой.