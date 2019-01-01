Переключиться на мобильную версию

Стало известно, где Кубица продолжит карьеру

Комментариев: 0
Поляк подписал контракт с итальянской компанией.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Польский пилот Роберт Кубица заключил контрактное соглашение с Альфа Ромео. Кубица стал резервным пилотом команды.

Основными пилотами команды в следующем году останутся Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

“Роберт не нуждается в представлении - это один из наиболее талантливых гонщиков своего поколения. Кубица упорно боролся за то, чтобы вернуться в гонки после аварии в ралли.

Его обратная связь будет бесценна, а мы постараемся двигать команду только вперед“, - заявил руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер.

Напомним, что Кубица покинул Уильямс по окончании сезона. Отметим, что поляк занял 19-е место в личном зачете.

Поделись:
Теги: Роберт Кубица, Альфа Ромео, Формула-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь