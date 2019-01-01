Стало известно, где Кубица продолжит карьеру
Поляк подписал контракт с итальянской компанией.
Польский пилот Роберт Кубица заключил контрактное соглашение с Альфа Ромео. Кубица стал резервным пилотом команды.
Основными пилотами команды в следующем году останутся Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
“Роберт не нуждается в представлении - это один из наиболее талантливых гонщиков своего поколения. Кубица упорно боролся за то, чтобы вернуться в гонки после аварии в ралли.
Его обратная связь будет бесценна, а мы постараемся двигать команду только вперед“, - заявил руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер.
Напомним, что Кубица покинул Уильямс по окончании сезона. Отметим, что поляк занял 19-е место в личном зачете.
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