Ферстаппен: Отец сделал все возможное, чтобы я попал в Формулу-1

Нидерландец хочет, чтобы его отец получил достаточное признание.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен отметил, что его отец Йос помог ему попасть в Формулу-1.

“Мой отец многое сделал ради того, чтобы я осуществил мечту и попал в Формулу-1. Мы прошли этот путь вместе. Он сделал все возможное. Когда я выигрываю гонки и стою с ним на подиуме, это делает момент еще лучшим.

Получил ли мой отец достаточное признание? Надеюсь. Не могу сказать, что его карьера сложилась плохо, но нужно признать, что все его выступления в Формуле-1 выглядят как упущенная возможность, учитывая его потенциал.

Сейчас дела идут прекрасно, и это замечательно для моего отца“, - цитирует Ферстаппена De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что отец Ферстаппена убедил сына бросить школу.