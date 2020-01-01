Бинотто назвал фаворита следующего сезона

Глава Феррари отметил, что команда будет работать над двумя проектами.

Руководитель команды Феррари Маттиа Бинотто поделился своими ожиданиями от сезона-2020.

“Фаворитом нового сезона будет команда, которая выигрывала шесть чемпионских титулов подряд и чья машина была самой быстрой на заключительном этапе сезона, в Абу-Даби.

Мы же продолжим работать параллельно над двумя проектами, а наши приоритеты будут расставлены в зависимости от того, насколько хорошей окажется наш болид в 2020 году“, - цитирует Бинотто Auto Motor und Sport.

Ранее Маттиа Бинотто подвел итоги cезона-2019.