Ферстаппен: В Формуле-1 с судейством все как в футболе, не правда ли?

Судьи везде похожи друг на друга.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился мнением по поводу судейства в Формуле-1.

“У нас с судейством все как в футболе, не правда ли? Есть разные судьи, которые дают желтую карточку более желаемо, чем другие. В Формуле-1 точно так.

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Конечно, есть правила, однако рефери влияют на то, как они применяются. В Лиге чемпионов или в Премьер-лиге разные судьи.

Но иногда ты можешь получить желтую, а в других случаях получаешь красную и думаешь: “Что вообще происходит?“.

Я считаю, что в Формуле-1 все абсолютно так же“, - заявил Ферстаппен для Motorsport.

Ранее сообщалось, что отец Ферстаппен заставил сына бросить школу.