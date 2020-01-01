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Экс-глава Феррари: Иногда Феттель и Леклер забывают об интересах команды

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Лука ди Монтедземоло посоветовал команде решить вопрос с первым пилотом.
Лука ди Монтедземоло
Лука ди Монтедземоло
Getty Images

Бывший руководитель Феррари Лука ди Монтедземоло cчитает, что руководству команды нужно как можно скорее определиться с первым пилотом.

“Прошлый сезон запомнится важными поулами Леклера. Он доказал, что способен побеждать. Шарль - быстрый и умный пилот. Да, он часто допускает ошибки, но в будущем ему по силам стать чемпионом.

Противостояние пилотов Феррари будет одной из самых интересных тем в сезоне-2020. Оба по-настоящему хотят побеждать. Но иногда они думают только о себе, а не о команде.

Бинотто и всему коллективу необходимо найти решение этой проблемы. Феттель должен оставаться спокойным и быть готовым к диалогу. Когда контракт пилота подходит к концу, ситуация всегда усложняется.

Скоро мы узнаем, кто из них первый номер. Когда я работал в Феррари, в паре Лауда - Регаццони мы мы отдавали предпочтение более быстрому Ники. Когда напарниками Шумахера были Баррикелло, Ирвайн и Масса, всем также было очевидно, кто первый номер. Так показал секундомер.

Сейчас Феррари так же нужно определиться, - цитирует ди Монтедземоло Sky Sport Italia. 

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.

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Теги: Формула-1, Феррари, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Лука ди Монтедземоло
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