Бинотто: В первой части сезона на Феттеля оказывалось большое давление

Глава Феррари считает, что партнер по команде стал для немца отличным ориентиром.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто оценил выступление пилота команды Себастьяна Феттеля в сезоне-2019.

“С самого начала сезона ему было некомфортно за рулем болида. Особенно он чувствовал нестабильность на торможениях.

Кроме того, вызов со стороны Шарля Леклера стал для него хорошим ориентиром. Когда твой напарник насколько быстрый, это всегда является проблемой.

В результате Феттелю пришлось анализировать ситуацию и искать возможность прибавить. Он старался действовать не эмоциями, а анализом данных, сравнением и разбором того, где он выигрывает и проигрывает.

В первой части сезона на Феттеля оказывался большое давление. Его победа в Сингапуре стала ключевой во второй половине сезона. Дело не только в самой победе, но и в доверии к команде. Он понял, что может рассчитывать на нас.

Мы сделали правильно, дав ему выиграть ту гонку“, - цитирует Бинотто Autosport.

Ранее сообщалось, что Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе.