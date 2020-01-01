Отец Ферстаппена убедил сына бросить школу

Йос Ферстаппен знал, что в автоспорте Макс может достичь чего-то особенного.

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец гонщика команды Ред Булл Макса Ферстаппена заявил, что поддержал решение сына бросить обучение.

“Если бы у него не было таланта, я бы отправил его назад в школу. Но я знал, что в автоспорте с ним может произойти что-то особенное.

Я не просто принял его решение бросить школу - я подталкивал его к этому шагу“, - цитирует Ферстаппена-старшего GPToday.

Ранее отец Ферстаппена раскритиковал болид Ред Булл.