Руководитель Альфа Ромео рассказал, когда Райкконен покинет команду
Фредерик Вассер остался доволен своими пилотами в сезоне-2019.
Руководитель команды Альфа Ромео Фредерик Вассер оценил выступление пилотов Антонио Джовинацци и Кими Райкконена в сезоне-2019.
“Антонио хорошо прибавил после летнего перерыва. Ну а Кими будет ездить столько, сколько захочет“, - цитирует Вассера GrandPX.news.
Отметим, что контракт Райкконена рассчитан до конца 2020 года.
Ранее Кими заявил, что продолжит карьеру после сезона-2020.
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