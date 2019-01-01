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Руководитель Альфа Ромео рассказал, когда Райкконен покинет команду

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Фредерик Вассер остался доволен своими пилотами в сезоне-2019.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Руководитель команды Альфа Ромео Фредерик Вассер оценил выступление пилотов Антонио Джовинацци и Кими Райкконена в сезоне-2019.

“Антонио хорошо прибавил после летнего перерыва. Ну а Кими будет ездить столько, сколько захочет“, - цитирует Вассера GrandPX.news.

Отметим, что контракт Райкконена рассчитан до конца 2020 года.

Ранее Кими заявил, что продолжит карьеру после сезона-2020.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Альфа Ромео
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