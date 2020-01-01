Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе

Глава Феррари уверен, что команда станет сильнее.

Руководитель команды Феррари Маттиа Бинотто заявил, что пилоты Себастьян Феттель и Шарль Леклер начнут выступления в сезоне-2020 на равных условиях.

“Когда мы приедем в Австралию (первый этап сезона-2020 - прим.ред.), у нас в команде не будет первого пилота.

Мы станем сильнее в следующем сезоне. Перед каждой гонкой мы будем обсуждать с пилотами все возможные сценарии“, - цитирует Бинотто GrandPX.news.

Напомним, ранее Шарль Леклер продлил контракт с Феррари.