Феттель и Леклер начнут следующий сезон в равном статусе
Глава Феррари уверен, что команда станет сильнее.
Руководитель команды Феррари Маттиа Бинотто заявил, что пилоты Себастьян Феттель и Шарль Леклер начнут выступления в сезоне-2020 на равных условиях.
“Когда мы приедем в Австралию (первый этап сезона-2020 - прим.ред.), у нас в команде не будет первого пилота.
Мы станем сильнее в следующем сезоне. Перед каждой гонкой мы будем обсуждать с пилотами все возможные сценарии“, - цитирует Бинотто GrandPX.news.
Напомним, ранее Шарль Леклер продлил контракт с Феррари.
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