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Бинотто прокомментировал подписание нового контракта с Леклером

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Глава итальянской команды отметил, что у монегаска есть прекрасное будущее в Феррари.
Шарль Леклер и Маттиа Бинотто
Шарль Леклер и Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал новое соглашение с пилотом Шарлем Леклером, по условиям которого монегаск останется в команде как минимум до 2024 года.

“С каждой гонкой наше желание продлить контракт с Шарлем становилось все более очевидным. Мы приняли решение, что он останется с нами еще на пять сезонов.

Это показывает, что у Шарля и Скудерии есть ясное совместное будущее. Шарль является частью нашей семьи с 2016 года, и мы невероятно горды результатами, которые дает наша академия.

Поэтому мы очень рады объявить о том, что он останется с нами на много лет. Уверен, вместе мы напишем много прекрасных страниц в истории команды, - цитирует Бинотто пресс-служба Феррари.

Ранее Маттиа Бинотто рассказал, почему Шарль Леклер был сильнее Себастьяна Феттеля в сезоне-2019. 

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Маттиа Бинотто, Феррари
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