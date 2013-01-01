Бинотто прокомментировал подписание нового контракта с Леклером

Глава итальянской команды отметил, что у монегаска есть прекрасное будущее в Феррари.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал новое соглашение с пилотом Шарлем Леклером, по условиям которого монегаск останется в команде как минимум до 2024 года.

“С каждой гонкой наше желание продлить контракт с Шарлем становилось все более очевидным. Мы приняли решение, что он останется с нами еще на пять сезонов.

Это показывает, что у Шарля и Скудерии есть ясное совместное будущее. Шарль является частью нашей семьи с 2016 года, и мы невероятно горды результатами, которые дает наша академия.

Поэтому мы очень рады объявить о том, что он останется с нами на много лет. Уверен, вместе мы напишем много прекрасных страниц в истории команды, - цитирует Бинотто пресс-служба Феррари.

Ранее Маттиа Бинотто рассказал, почему Шарль Леклер был сильнее Себастьяна Феттеля в сезоне-2019.