Пилот Феррари продлил контракт с командой

Феррари объявил о подписании нового контракта с Шарлем Леклером.

Монегаск продлил контракт до 2024 года.

“Я безумно счастлив объявить о том, что остаюсь в Феррари еще на пять лет. Я очень благодарен, что имею возможность выступать за такую команду.

Вместе с ней я многому научился в прошедшем сезоне, и это хорошая стартовая точка для того, чтобы выстроить сильные взаимоотношения на несколько лет вперед“, - написал Леклер в Twitter.

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1