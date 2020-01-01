Леклер: Мы с Феттелем хотим победить, но при этом ведем себя как взрослые люди

У пилотов отличные отношения.

Гонщик Феррари Шарль Леклер рассказал по поводу взаимоотношений с Себастьяном Феттелем.

“Наши отношения намного лучше, чем думают люди. Мы оба хотим победить, но при этом ведем себя как взрослые люди.

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Себ - это великий чемпион, который имеет огромный опыт. Мне очень нравится бороться с ним, выступая за Феррари.

Я не мог ожидать, что у меня получится такой дебют. Все прошло гораздо лучше, чем я думал. Особенно я не ждал семи поулов.

Следующий сезон? Хотелось бы побороться за чемпионский титул с Себом“, - приводит слова Леклера Grandprix247.

Напомним, что Леклер занял 4-ю позицию в личном зачете пилотов.