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Леклер: Мы с Феттелем хотим победить, но при этом ведем себя как взрослые люди

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У пилотов отличные отношения.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Гонщик Феррари Шарль Леклер рассказал по поводу взаимоотношений с Себастьяном Феттелем.

“Наши отношения намного лучше, чем думают люди. Мы оба хотим победить, но при этом ведем себя как взрослые люди.

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Себ - это великий чемпион, который имеет огромный опыт. Мне очень нравится бороться с ним, выступая за Феррари.

Я не мог ожидать, что у меня получится такой дебют. Все прошло гораздо лучше, чем я думал. Особенно я не ждал семи поулов.

Следующий сезон? Хотелось бы побороться за чемпионский титул с Себом“, - приводит слова Леклера Grandprix247.

Напомним, что Леклер занял 4-ю позицию в личном зачете пилотов.

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Теги: Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари, Формула-1
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