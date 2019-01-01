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Боттас: Впереди меня ждет много сезонов

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Финский гонщик доволен итогами 2019 года.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас оценил итоги сезона-2019.

“Если бы я провел такой же сезон, как в 2018 году, то не думаю, что команда захотела бы продолжать со мной сотрудничество. Именно так устроена Формула-1.

Изменения были важны для меня и моего благополучия. Я стал получать больше удовольствия от времени между гонками и снова влюбился в этот вид спорта. Этого мне не хватало в конце прошлого года.

Сейчас я по-настоящему получаю удовольствие от пилотирования болида, это был важный сезон. Я снова могу с радостью говорить о том, что впереди меня ждет много сезонов, и я надеюсь продолжать своей прогресс“, - цитирует Боттаса Autosport. 

Ранее Валттери Боттас признался, что почувствовал разочарование, когда Льюис Хэмилтон завоевал титул.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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