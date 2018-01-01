Бергер рассказал, почему Хэмилтону не стоит спешить с переходом в Феррари

Бывший гонщик считает, что сейчас не самый подходящий момент.

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Феррари.

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“Думаю, Льюису это понравилось бы, как и многим другим гонщикам. Но важно правильно выбрать время. Думаю, Хэмилтону стоит перейти в Феррари только после того, как он побьет все рекорды.

Он собрал вокруг себя замечательную команду. Из коллектива, который побеждает, никогда не уйдешь. Так что сейчас, вероятно, не самый подходящий момент“, - приводит слова Бергера GrandPXnews.

Ранее Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари.