Хэмилтон: Ред Булл всегда в конце сезона выглядит мощно

Ред Булл под конец сезона выступает на равных с лучшими.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу конкурентов в следующем году.

“По поводу конкуренции со стороны Ред Булл, то я действительно не знаю, что будет в следующем году. Если брать общую картину, то конкуренты из Ред Булл всегда сильно заканчивают сезон.

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Для них есть подходящие трассы, в прошлом году они были быстрые в Бразилии, в Абу-Даби. Я не знаю почему, но в концовках сезона в Ред Булле очень быстры.

Но как показывает история, то сезоны они начинают плохо. На протяжении уже большего количества лет, они не начинали сезон на равных с нами или Феррари.

В следующем году это может в корни измениться. Мы не можем исключать этого“, - приводит слова Хэмилтона Crash.

Отметим, что пилот из Ред Булл считает, что в Мерседес проще выиграть титул.