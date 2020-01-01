Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Ред Булл всегда в конце сезона выглядит мощно

Комментариев: 0
Ред Булл под конец сезона выступает на равных с лучшими.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу конкурентов в следующем году.

“По поводу конкуренции со стороны Ред Булл, то я действительно не знаю, что будет в следующем году. Если брать общую картину, то конкуренты из Ред Булл всегда сильно заканчивают сезон.

Читай также: Боттас: Я почувствовал разочарование, когда Хэмилтон завоевал титул

Для них есть подходящие трассы, в прошлом году они были быстрые в Бразилии, в Абу-Даби. Я не знаю почему, но в концовках сезона в Ред Булле очень быстры.

Но как показывает история, то сезоны они начинают плохо. На протяжении уже большего количества лет, они не начинали сезон на равных с нами или Феррари.

В следующем году это может в корни измениться. Мы не можем исключать этого“, - приводит слова Хэмилтона Crash.

Отметим, что пилот из Ред Булл считает, что в Мерседес проще выиграть титул.

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Ред Булл, Формула-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь