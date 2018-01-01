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Ферстапенн: 60% пилотов Формулы-1 стали бы чемпионами в Мерседесе

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Личный успех зависит от машины.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что в Мерседесе проще выиграть титул, чем в других командах.

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“Если бы я находился в том болиде, то тоже выигрывал бы титулы. Конечно, Хэмилтон - очень хороший пилот, он один из лучших в истории, но его можно победить.

60% пилотов Формулы-1 могли бы стать чемпионами в Мерседесе. Все зависит от машины, которой пилот управляет.

Кто входит в оставшиеся 40 процентов? Я не буду отвечать на этот вопрос“, - рассказал Ферстаппен для Ziggo Sport. 

Напомним, что Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира в составе Мерседес.

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Теги: Макс Ферстаппен, Ред Булл, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Формула-1
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