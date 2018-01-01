Ферстапенн: 60% пилотов Формулы-1 стали бы чемпионами в Мерседесе
Личный успех зависит от машины.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что в Мерседесе проще выиграть титул, чем в других командах.
Читай также: Хэмилтон: Я не думаю о рекордах
“Если бы я находился в том болиде, то тоже выигрывал бы титулы. Конечно, Хэмилтон - очень хороший пилот, он один из лучших в истории, но его можно победить.
60% пилотов Формулы-1 могли бы стать чемпионами в Мерседесе. Все зависит от машины, которой пилот управляет.
Кто входит в оставшиеся 40 процентов? Я не буду отвечать на этот вопрос“, - рассказал Ферстаппен для Ziggo Sport.
Напомним, что Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира в составе Мерседес.
Полная версия правил