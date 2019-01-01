Боттас: Я почувствовал разочарование, когда Хэмилтон завоевал титул

Финн вспомнил самые яркие моменты сезона-2019.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас подвел итоги прошедшего сезона Формулы-1.

“Лучшая гонка сезона была в Мельбурне. Когда я вспоминаю ее, кажется, что ее выиграл кто-то другой. Это было сюрреалистично, даже слишком просто. Конечно, это лучшая гонка в моей карьере. Кроме того, я не был на поуле, но удалось хорошо стартовать со второго места и выйти в лидеры. Были и другие хорошие гонки, которые входят в мой топ-5. Например, этапы Гран-при в США и Японии.

Если говорить о том, как прошел сезон, то, конечно, я почувствовал разочарование, когда Хэмилтон завоевал титул. Я не достиг своей цели. Но потом я выиграл гонку, это помогло. Но я смотрю на сезон-2019 позитивно, мне многому удалось научится“, - цитирует гонщика Autosport.com.

Ранее Даниэль Риккардо в шуточной форме рассказал Боттасу, как победить Хэмилтона.